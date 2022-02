Amministrative 2023, Fratelli d’Italia e Lega aprono al dialogo con Francesco Spina

“Con l’approssimarsi del termine per il rinnovo del Consiglio comunale, i gruppi di Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier di Bisceglie hanno promosso all’interno dei rispettivi direttivi cittadini un confronto volto ad individuare il percorso politico da intraprendere in ambito amministrativo. Entrambi sono partiti dal presupposto che, sebbene non siano ad oggi rappresentati nella massima assise cittadina, essi sostengono posizioni di forte dissenso rispetto all’attuale amministrazione Angarano, della quale non condividono valori ispiratori e (mancanza di) azione amministrativa”, questo si legge nella nota stampa congiunta di Fratelli d’Italia e della Lega Salvini Premier – Bisceglie.

“Ciò posto”, si legge continuando, “i due gruppi politici hanno deliberato di cogliere l’apertura offerta con recente comunicato dall’avv. Francesco Spina e dal polo civico costituitosi a suo sostegno, convinti che questa sia la più qualificata e credibile alternativa al malgoverno della ‘Svolta’”, scrivono i referenti dei due partiti.

“Essi intendono, pertanto, intraprendere con l’avv. Spina e con le forze politiche che lo sostengono un percorso di dialogo, confronto e leale collaborazione, per contribuire ad identificare le priorità amministrative e politiche e ad elaborare il programma di governo della futura amministrazione, chiamata al difficile compito di risanare una città negli ultimi quattro anni abbandonata a se stessa e priva di una guida”, concludono.