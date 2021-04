Premio Strega: i cinque autori finalisti faranno tappa a Bisceglie

In occasione della LXXV edizione del Premio Strega, la proclamazione della cinquina finalista si terrà il 10 giugno a Benevento, al Teatro Romano, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, nel rispetto delle norme di prevenzione della pandemia. Subito dopo la definizione della cinquina, gli autori finalisti saranno a Bisceglie, per un incontro con il pubblico organizzato dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro, previsto per l’11 giugno.

La proclamazione del vincitore si terrà come di consueto a Roma, l’8 luglio.

«Gli appuntamenti del Premio Strega 2021 saranno contrassegnati da una novità», dichiara Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. «La votazione per la scelta dei cinque libri finalisti non si terrà in Casa Bellonci, come da tradizione. Già nelle scorse due annate, a causa dei lavori di ristrutturazione della sede, ci eravamo spostati al Tempio di Adriano della Camera di commercio di Roma, che ringrazio per l’ospitalità. Ora i lavori sono terminati, ma le norme anti Covid-19 ci impediscono di potere accogliere le tante persone che di solito partecipano all’appuntamento. Ci è sembrato giusto, in un anno speciale per il Premio, tenere l’incontro a Benevento, la città del Liquore Strega».

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e con IBS.it, sponsor tecnico