Operetta, carrellata comico-sentimentale per i 100 anni del Politeama

Torna a Bisceglie sabato 23 marzo – start ore 21 – l’Operetta per festeggiare i 100 anni del Teatro Politeama Italia.

Una pagina dell’album dei ricordi, di quelle belle, divertenti ed emozionanti, comiche e romantiche. L’Operetta è quella forma musicale che sorride e fa sorridere, e a dispetto dei suoi 150 anni, il suo aspetto è sempre allegro e gioviale, quasi moderno. In principio era considerata la parodia dell’Opera, quasi una figlia “traviata”. Quella figlia maliziosa e dissacrante del teatro musicale. Ma poi via via ha cambiato forma e aspetto, passando dal musical fino alla commedia musicale dividendo i suoi spartiti tra il romantico e il motivetto leggero. Il nome delle Operette è legato al Politeama Italia e alla città di Bisceglie, grazie alla Compagnia di Operette Souvenir diretta da Eugenio Monopoli, che l’ha poi fatta girare per l’Italia con entusiasmo e la sua irresistibile energia. Naturale erede di questo brio è Carlo Monopoli, figlio di Eugenio che è andato oltre costruendo una professionalità e una competenza specifica del genere, girando i più importanti teatri italiani da protagonista con la Compagnia d’Operette Corrado Abbati, dove ha conosciuto la moglie il soprano Raffaella Montini, altro importante nome presente nel cast, per questa occasione in veste di soubrette.

Completano il classico quartetto (comico-soubrette – tenore-soprano) che omaggerà il Teatro Politeama di uno spettacolo-concerto dal titolo: Souvenir dell’Operetta, altri due nomi d’eccezione, il soprano Lucia de Bari già conosciuta in più occasioni e il tenore di fama internazionale Leonardo Gramegna, che ha accettato con entusiasmo di far parte di questa compagine. Ad accompagnare gli esecutori con musica rigorosamente dal vivo il quartetto d’archi AlterAzioni composto da Clelia Sguera, Matteo Notarangelo, Francesco Lisena e Donatella Milella, e il flautista Sergio Bonetti. Al pianoforte, un altro grande ritorno, in qualità di direttore e orchestratore il Maestro Ippolito Ventura, che da sempre ha accompagnato e diretto le varie operette portate in scena sia da Carlo che da Eugenio Monopoli.

La serata è organizzata con il patrocinio della Città di Bisceglie, la partnership di Regione Puglia, Pact Puglia e Piiil Cultura e la collaborazione con il Circolo Unione di Bisceglie.

Per acquistare i biglietti occorre recarsi al botteghino del Teatro Politeama Italia di Bisceglie. Per informazioni e prenotazioni: 080 396 8048 – info@politeamaitalia.it