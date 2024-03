Italo Calvino a fumetti: incontro a Bisceglie con l’autrice Lorenza Natarella

Il capolavoro di Italo Calvino sull’impossibile completezza dell’uomo per la prima volta in versione graphic novel: un’opera ricchissima disegnata e adattata da Lorenza Natarella, edita da Mondadori per il centenario del celebre e sempre attuale scrittore. L’autrice sarà ospite a Bisceglie di un nuovo appuntamento organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione della libreria Abbraccio alla Vita e del festival Libri nel Borgo Antico, da anni impegnato in numerose attività di avvicinamento alla lettura per studenti.

Quella di Lorenza Natarella è una trasposizione creativa e allo stesso tempo rispettosa del testo originale e della storia del Conte Medardo, ferito gravemente in Boemia nella guerra Austro-Turca di fine Seicento, che torna a casa a Terralba letteralmente diviso in due. La storia è raccontata – come nel romanzo – dal nipote di Medardo, testimone di fronte alle nefandezze compiute dal proprio “mezzo-zio” e ancor più stupefatto nel conoscere l’altra metà, quella buona, che cerca di riparare le ingiustizie commesse da quella cattiva.

L’appuntamento è per venerdì 15 marzo, alle ore 19, ad Abbraccio alla Vita per una conversazione con l’autrice e il successivo firmacopie.

Lorenza Natarella vive a Milano. Dal 2011, anno in cui ha co-fondato Studio Armadillo, lavora come autrice, illustratrice e graphic designer. Collabora con diverse realtà editoriali, aziendali e pubblicitarie, occupandosi di storie, immagini, progettazione, redazione, selezione progetti e didattica. Il suo lavoro da autrice si focalizza su storie vere narrate come se non lo fossero: ha raccontato la sua infanzia abruzzese e l’importanza dell’autonarrazione nel fumetto “La Cìtila” (Topipittori, Gli anni in tasca, 2013) e la vita controversa di Maria Callas nella graphic novel Sempre Libera (BAO Publishing, 2017). È docente nel corso di Storytelling per autori presso TheSign – Comics & Arts Academy – Firenze.

L’evento è organizzato nell’ambito del calendario di incontri di URCA, patrocinato dal Comune di Bisceglie.