Bisceglie Start e i quattro circoli didattici regalano emozioni con “Bisceglie sotto l’albero” / FOTO

Una serata, suddivisa in due spettacoli, in cui i quattro circoli didattici cittadini hanno messo in scena momenti di condivisione, emozione, musica e buonumore grazie alle voci delle piccole studentesse e dei piccoli studenti. De Amicis, Professor Caputi, San Giovanni Bosco e don Pasquale Uva. I quattro circoli didattici cittadini uniti, come poche volte prima, grazie alla solerzia, all’intraprendenza, alla bontà dell’operato dell’associazione organizzatrice di “Bisceglie sotto l’albero”: Bisceglie Start presieduta da Savino Tedeschi.

Canti natalizi ed esibizioni live di artisti locali hanno regalato al pubblico che ha riempito la sala del Teatro Politeama Italia sia nello spettacolo delle 18 condotto dal direttore artistico e regista Fabiano Di Lecce, sia in quello delle 20 presentato dal giornalista Francesco Brescia.

Si sono esibiti gli allievi dell’Hdemia Zamar di Bisceglie diretta da Daniele Lamarca (vocal coach Annamaria Carrieri): Giorgia Tarantino, Marco Mastropierro, Giovanni Visentino e Claudia Pedone. Ha regalato momenti di grande pathos anche la cantante biscegliese Giorgia Amoruso. Tutti con brani rievocanti il Natale ma anche con brani classici del panorama musicale mondiale.

Gli insegnanti che hanno coordinato il coro di “Bisceglie sotto l’albero” sono stati Ester Facchini (I circolo), Enzo Quatela, Paola Minervini e Lucrezia Petruzzella (II circolo), Antonella Valente (III circolo) e Mara Di Benedetto (IV circolo). Un ringraziamento è stato rivolto ai quattro dirigenti scolastici dei circoli didattici biscegliesi.

Il ricavato della serata, ovvero le donazioni volontarie raccolte all’ingresso e gestite dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta (presente il vice dirigente scolastico prof. Michele Salvemini), è stato interamente devoluto a Villa Giulia di Bisceglie e all’associazione ConTeSto Lab.

“Sarà Natale se”, “Lascia che nevichi”, “Bianco Natale”, “Scusa Gesù” e “Jingle Bell Rock” sono i brani che i piccoli protagonisti della serata hanno regalato al pubblico del Politeama. L’evento si ì avvalso del patrocinio del Comune di Bisceglie, della Confcommercio di Bisceglie e della collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Molfetta. Partner della serata Pizzeria I tre molini, Pizzeria DoppioZero, Fotodigital Bisceglie, Maison Studio, Pizzeria Galileo e Tabaccheria Garibaldi.

Presenti anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore all’istruzione e alle politiche culturali, Loredana Bianco, e per la Confcommercio Bisceglie Katia Todisco.

Di seguito una photogallery dei due spettacoli.