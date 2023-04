Regolare servizio di raccolta rifiuti e Pasqua e Pasquetta

Green Link e Pianeta Ambiente in occasione della Pasqua (9 aprile 2023) e Pasquetta (10 aprile 2023) non si fermano le attività di raccolta rifiuti. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, proseguirà il regolare servizio di raccolta dei rifiuti secondo il consueto calendario giornaliero.

Resteranno invece chiusi, in entrambi i giorni di festa, l’infopoint di via Vittorio Veneto 69, il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe e quello di via Carrara Salsello.