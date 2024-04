Limitazione al traffico a misure di sicurezza in occasione della gara tra Bisceglie e Molfetta

In occasione della partita tra Bisceglie e Molfetta, valida come finale playoff del Girone A del campionato di Eccellenza Pugliese, per motivi di ordine pubblico sono state stabilite alcune misure straordinarie per la gestione del traffico, dell’ordine e della sicurezza.

Nel dettaglio, dalle ore 14:00 alle ore 19:30 di domenica 28 aprile e comunque sino al termine della partita, saranno in vigore le seguenti disposizioni:

Divieto di circolazione e sosta per i veicoli in via Michele D’Addato, consentendo il solo transito ad autovetture e autobus adibiti al trasporto dei tifosi del Molfetta Calcio nel tratto compreso dall’incrocio con via Giovanni Bovio fino all’incrocio con l’area di parcheggio antistante Carrara Salsello.

Divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in via Carrara Salsello, consentendo l’accesso e la sosta all’interno dello stadio solo ai veicoli adibiti al trasporto della squadra ospite e ad un numero non superiore a 12 veicoli muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall’A.S. Bisceglie s.r.l. e previamente comunicata al Comando di Polizia Locale, nonché a quelli in uso ai servizi stampa, ai servizi di polizia e soccorso pubblico.

Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in via della Libertà, nello spiazzale antistante l’ingresso della tribuna riservata alla tifoseria locale.

Inoltre, saranno adottate ulteriori misure di sicurezza, tra cui l’apposizione di transenne mobili presso vari siti strategici (ingresso via Michele D’Addato da via Bovio; via Bovio / via Canonico Pasquale Uva; via Bovio / via della Libertà; via Luigi Di Molfetta / via della Libertà; via della Libertà / Carrara Salsello) e l’utilizzo di barriere frangi-vista – new jersey alle ore 12:00 per separare le aree di accesso delle tifoserie opposte presso l’intersezione tra via M. D’Addato e Carrara Salsello.

Nell’area circostante lo stadio comunale “G. Ventura” e nelle aree limitrofe entro un raggio di 100 metri è vietata la vendita di bevande in recipienti di vetro e lattine. All’interno dello stadio, non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro o lattine contenenti bevande alcoliche o non alcoliche, né altri oggetti che possano rivelarsi potenziali corpi contundenti.

La vendita di bevande alcoliche all’interno dello stadio non sarà consentita, mentre la vendita di bevande non alcoliche sarà autorizzata solo ad operatori commerciali muniti della prescritta autorizzazione e previo sversamento in bicchieri di plastica.