Al via a Bisceglie il nuovo ciclo dei “Dialoghi green”

“Dialoghi green” è il nuovo ciclo di incontri pensati e organizzati da Massimo Valente e Antonella Puddu, che si terranno negli spazi della libreria Abbraccio alla vita. Incontri di discussione e formazione pensati per riflettere su come abitare gli spazi in cui viviamo in maniera rispettosa e sostenibile.

Il primo incontro, che si terrà oggi, 27 aprile alle ore 19:30, sarà dedicato al tema della riforestazione urbana. Come si può immaginare lo spazio urbano con meno cemento e più verde? A rispondere a questa domanda ci sarà Roberto Mazzarago, presidente dell’associazione Autoctoni – Rimboschimento di comunità, che grazie alla sua esperienza e in nome della sua associazione insegna come riconoscere piante, alberi, semi e ghiande e come portarli nelle nostre case e nei luoghi che quotidianamente viviamo. “Attraverso la creazione di vivai forestali, all’interno dei quali chiunque può cimentarsi nella coltivazione delle essenze tipiche del territorio da destinare poi a progetti di afforestazione e rimboschimento, educhiamo al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio, partendo da gesti semplici come il riconoscimento delle essenze e la propagazione per seme o talea di piante e alberi”, questi gli obiettivi specifici dell’associazione. A seguire, Antonella Puddu e Gemma Breglia, rispettivamente dottoressa forestale e agronoma, illustreranno il progetto Resistenza verde.

Qui di seguito gli altri eventi del format Dialoghi green:

– 2 maggio: Esperienze sensoriali di biodiversità murgiana, condotto da Michele Zingarelli dell’azienda agricola MurgiaVerso;

– 16 maggio: Comunità di destino, destino di una comunità, tenuto dalla professoressa Giuliana Deflorio, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Balilla-Imbriani di Bari;

– 6 giugno: Permacultura: un movimento di progettisti a salvaguardia di territorio e comunità, tenuto da Ignazio Schettini, agronomo e permacultore. L’ingresso è gratuito