Pierangela Nardella è la nuova Direttrice Sanitaria dell’ospedale di Bisceglie / VIDEO

“Con molto piacere oggi presentiamo la nuova direttrice sanitaria dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, a lei i nostri migliori auguri di buon lavoro. L’ospedale di Bisceglie ha egregiamente gestito i pazienti positivi al Covid sin dall’inizio della pandemia, ci auguriamo di poter riaprire anche ai pazienti no Covid in tempi molto brevi. E’ in programma anche l’attivazione del nuovo Pronto Soccorso nonché i lavori strutturali in diversi reparti di degenza. Ci sarà molto lavoro da fare ma siamo certi che la dott.ssa Nardella con le sue competenze e la sua energia saprà gestire al meglio questo delicato momento di passaggio”. Così Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt, ha presentato oggi Pierangela Nardella, neo nominata Direttrice Sanitaria del presidio di Bisceglie, ai direttori di unità operativa.

“Sono felice e orgogliosa – ha detto Pierangela Nardella – ringrazio la Direzione strategica per la fiducia nei miei confronti. Ci aspetta sicuramente un lavoro importante, ma so che posso contare su competenze riconosciute e grande capacità di lavoro di squadra, lo stesso che ha permesso a questo presidio di garantire la cura dei pazienti positivi al Covid fino a oggi. Lavoreremo insieme, metteremo insieme i pezzi di un puzzle il cui valore è nel risultato finale”.

“Desidero formulare, a nome dell’Amministrazione e della Comunità, il nostro benvenuto e il caloroso augurio di buon lavoro alla Dott.ssa Pierangela Nardella, nominata dalla Asl Bt nuova direttrice sanitaria dell’ospedale di Bisceglie”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Nell’emergenza Covid il nostro nosocomio è stato un valido ed imprescindibile punto di riferimento”, continua il primo cittadino. “E a questo proposito è doveroso formulare il nostro sentito ringraziamento al Dott. Andrea Sinigaglia, che ha diretto il nostro ospedale con competenza e lucidità nel periodo molto complesso dell’emergenza sanitaria. Al di là della pandemia, inoltre, il ‘Vittorio Emanuele II’ ha più volte dato prova di essere un polo di eccellenza grazie anche alla professionalità del personale sanitario che ogni giorno si dedica alla cura e all’assistenza dei pazienti. Alla neodirettrice Nardella, unitamente alla Direttrice Generale della Asl Bt, Dott.ssa Tiziana Di Matteo, garantiamo la massima collaborazione istituzionale, così come avvenuto sinora, nel comune interesse pubblico di continuare a soddisfare egregiamente il bisogno di salute del territorio, partendo dal ritorno alle regolari attività dell’ospedale”.

“Proprio al ‘Vittorio Emanuele II’ nella notte è stata effettuata una donazione multiorgano, la seconda dall’inizio dell’anno. Un altro motivo di orgoglio per l’alta efficienza della struttura e del personale sanitario, unitamente alle equipe dei Policlinici di Bari e Foggia che hanno curato il prelievo di fegato, cuore e reni. Alla famiglia dell’uomo di 42anni deceduto, la nostra più sincera ammirazione per un gesto d’amore che consentirà di salvare vite umane”, conclude il Sindaco Angarano.