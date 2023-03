Piazza Vittorio Emanuele II, consegna delle fontane ornamentali e di Villetta Logoluso

Giovedì 2 marzo alle ore 10 saranno riconsegnate alla Città sia le fontane ornamentali di piazza Vittorio Emanuele II sia l’area di villetta Logoluso, accanto al palazzuolo, due componenti che, riqualificate, tornano a rendere più bella, accogliente e fruibile l’agorà della Città, lo storico luogo di incontro per eccellenza della Comunità biscegliese.

Le fontane, non funzionanti e in stato di degrado da tanti anni, sono state ripristinate e restaurate. In tutta l’area di villetta Logoluso, che ospita anche una colonna traiana, è stata risistemata la pavimentazione che da molto tempo era ormai sconnessa e costituiva un potenziale pericolo per i pedoni.

I lavori, per un valore di 134.951 euro per villetta Logoluso e 68.600 euro per le fontane, sono stati realizzati utilizzando finanziamenti governativi ottenuti dal Comune di Bisceglie attraverso le candidature formulate dall’Ufficio Tecnico comunale in sintonia con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle manutenzioni coordinato da Natale Parisi.

“Due opere che attendevamo da tempo e abbiamo realizzato, come sempre tenendo fede agli impegni assunti”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In poco tempo stiamo tornando a far brillare di bellezza, ordine e decoro la nostra amata piazza principale, uno dei luoghi del cuore di ogni biscegliese. Le fontane che ricominciano a funzionare e la riqualificazione di villetta Logoluso si sommano infatti all’implementazione di illuminazione, alla messa a dimora di ulteriori palme nel viale principale, al recente restauro della torre civica dell’orologio, che abbiamo salvato dall’oblio. Ora resta da sistemare l’area accanto al monumento del Calvario con un finanziamento PNRR di 800mila euro che abbiamo già ottenuto”, ha aggiunto il primo Cittadino di Bisceglie. “Il progetto, che abbiamo già presentato alla Comunità di San Lorenzo nel corso di un incontro pubblico, prevede nuova viabilità, verde pubblico e giochi per bambini. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti, continuiamo a lavorare senza sosta per Bisceglie”, ha concluso il Sindaco Angarano.