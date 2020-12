Partito il drive through a Bisceglie / ORARI e COSTI

È attivo da oggi, 1 dicembre, il drive through al mercato della ciliegia in via Padre Kolbe, nel quartiere sant’Andrea a Bisceglie.

A renderlo noto è il Laboratorio Analisi R.A.N.A. attraverso il profilo Facebook ufficiale. Il servizio drive through sarà attivo dalle ore 10 alle ore 12.45. Il costo del tampone molecolare è di 60 euro, mente il tampone rapido (antigenico) ha il costo di 25 euro.

La prenotazione è obbligatoria andando sul sito www.laboratoriorana.it

La concessione per l’avvio del drive through da parte dell’amministrazione comunale è giunta con determina 299 dello scorso 5 novembre (leggi qui).