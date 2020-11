Covid-19, “Mercato della Ciliegia” diventa postazione drive-through

Con la determina numero 299 dello scorso 5 novembre il Comune di Bisceglie ha concesso in comodato d’uso gratuito al Laboratorio R.A.N.A. la struttura comunale del “Mercato della Ciliegia”.

La concessione giunge vista l’istanza presentata in data 26 ottobre 2020 con la quale il Dottor Angelo Giovine del Laboratorio Analisi R.A.N.A. autorizzato ed accreditato dalla Regione Puglia a far parte della Rete Regionale di Laboratori SARS – COV-2 nel quale richiede all’Amministrazione Comunale, “al fine di poter gestire al meglio l’emergenza Covid-19 e ridurre il disagio nei confronti dei cittadini che devono sottoporsi al tampone, l’utilizzo in comodato d’uso gratuito della struttura comunale in via Padre Kolbe denominata “Mercato della ciliegia” per poter attivare una postazione Covid-19 in modalità drive-through”.

La determina, firmata dall’Architetto Giacomo Losapio, concede quindi la possibilità al Laboratorio Analisi R.A.N.A. di poter operare in modalità drive-through, a titolo gratuito.