Club per l’Unesco Bisceglie celebra le Giornate Internazionali di Educazione alla Pace

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie, con il II° Circolo Didattico “Caputi” apre alla celebrazione di due Giornate internazionali le attività 2023 di Educazione alla Pace.

L’evento dal titolo “Venti di Pace”, in onda nella trasmissione “Focus” del 27 gennaio, condotta da Maria Cristina De Carlo su TRMH24, alle: 14.00 – 16.30 – 20.00 e 22.30 circa, in Italia sul canale 16 Digitale Terrestre Puglia e Basilicata, su 519 Sky e Tivùsat, mira a istruire per un futuro migliore al fine di “accrescere e approfondire la conoscenza e l’interesse per cercare di difendere i Diritti dell’Uomo ed il Paesaggio tra Memoria storica ed Educazione Civica”.

Per Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO Bisceglie, “è indispensabile stimolare il pensiero critico per inculcare in tutti il senso di responsabilità collettiva nei confronti del mondo in cui viviamo. È necessario creare rete, fare sistema! Solo così si crea intelligenza collettiva utile per affrontare anche e soprattutto le sfide dell’Agenda 2030 per la salvaguardia del pianeta, delle persone, della pace e della prosperità”.

Ospiti della trasmissione saranno: Angelantonio Angarano Sindaco di Bisceglie, Antonio Vacca Sindaco di San Pietro Infine,il Direttore d’Orchestra e Compositore M° Nicola Scardicchio,Autore dell’Inno alla Pace il cui testo si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Annateresa Rondinella del Comitato Scientifico Cattedra UNESCO Università di Pisa, Pina Catino, Presidente Club per l’UNESCO Bisceglie, la Docente Agata Angelico, Responsabile Progetti UNESCO 2° Circolo “Caputi” Bisceglie, Vito Totorizzo, Imprenditore, Presidente ISTOP – SPAMAT, Fabio Vecchiarino,Rappresentante d’Interessi presso la Camera dei Deputati dell’U.R.S.E. (Unione Regioni Storiche Europee) e Giulio De Jorio Frisari, Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Durante la trasmissione è prevista l’esibizione degli alunni delle quinte classi del “Caputi”, diretti dal M° Gianni Mazzone, tenore, con al pianoforte la M° Angelarosa Graziani.

Per la parte didattica nella Formazione Civica. Alcuni alunni racconteranno le loro riflessioni sull’esperienza vissuta durante il Concerto per la Pace XI, svoltosi lo scorso 26 novembre, presso la chiesa di San Michele Arcangelo nel Parco della Memoria Storica di San Pietro Infine. La Proiezione del documentario “la Battaglia di San Pietro” di John Huston, considerato tra i più importanti documentari della Storia della Seconda Guerra Mondiale, sarà mandato in onda a conclusione degli interventi.

L’evento gode della Collaborazione del Circolo Unione di Bisceglie, Cantomania di Ruvo di Puglia, URSE, TRMH24 e del Patrocinio Culturale Città di San Pietro e Città di Bisceglie.