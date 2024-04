Centri impiego Bat: 500 posizioni aperte, molte delle quali nel settore turistico

Nell’ultima edizione del report dei Centri per l’impiego della BAT (10-23 aprile), si evidenziano 500 posizioni aperte nelle imprese del territorio.

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego della Bat, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

Nell’infografica elaborata ed allegata al comunicato sono riepilogati in sintesi gli annunci delle imprese del territorio della BAT proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie:

Commercio, vendita, artigianato: 23 risorse;

Costruzioni, impianti, immobiliare: 44 risorse;

Industria, metalmeccanico: 9 risorse;

PA, amministrativo, servizi: 11 risorse;

Intrattenimento, turismo e ristorazione: 392 risorse;

Logistica, magazzini, trasporti: 6 risorse;

Servizi educativi, servizi alla persona e pulizia: 3 risorse;

ICT, servizi digitali, comunicazione: 1 risorsa;

Servizi sanitari: 4 risorse;

Agricoltura e agroalimentare: 4 risorse;

Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 3 risorse.

Nel report – sfogliabile a questo link https://www.calameo.com/read/00740717125228e1c1d04 sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego della BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Nell’edizione del report è disponibile una sezione che aggrega tutte le offerte delle imprese della BAT per iscritti al Collocamento mirato (disabili e categorie protette). Sono 4 le posizioni aperte in provincia a cui gli iscritti alle liste della Legge 68/1999 possono candidarsi.

Nel report delle offerte di lavoro è presente un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro Eures sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Tra le opportunità Eures si segnala, in Germania, un progetto di formazione – lavoro per diventare autisti professionisti di autobus e camion. È possibile candidarsi, entro il 10 maggio, secondo le modalità indicata a questo link https://shorturl.at/gBCMV

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri per l’impiego Bat” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r.