Virtus Bisceglie, rinforzo in attacco con l’arrivo di De Mango

Nuova operazione in attacco per la Virtus Bisceglie pronta ormai al debutto nel campionato di Prima Categoria girone A in programma domenica 26 settembre. Il sodalizio biancazzurro infatti, comunica di aver acquisito le prestazioni dell’ala Mauro De Mango.

Classe 1998, il nuovo acquisto della Virtus Bisceglie è cresciuto nelle giovanili dell’Unione Calcio Bisceglie debuttando anche in prima squadra e disputando campionati di Promozione ed Eccellenza. Oltre ad aver fatto parte del sodalizio azzurro, De Mango ha indossato la maglia del Caravaggio (serie D) e partecipato al Trofeo delle regioni 2017 nell’ under 18 pugliese.

“Ho trovato un gruppo molto umile, abituato al lavoro sodo in allenamento, di ragazzi che mi hanno fatto sentire subito accolto e a mio agio”.- afferma De Mango nell’intervista rilasciata al proprio ufficio stampa. “La società ha delle ambizioni che definisco coerenti al tipo di organico costruito e un’organizzazione che, a questi livelli, è da apprezzare. Ci sono tutte le premesse per una buona annata. Vengo da tre operazioni al ginocchio e la decisione di scendere di categoria è dipesa da questa esigenza di ritrovare la forma dopo due anni di quasi totale inattività. Volevo riprendere il feeling con il campo e sentirmi protagonista e la Virtus rappresenta la soluzione giusta per tornare gradualmente a incidere”.

Aspettative sulla Virtus Bisceglie e sul debutto in campionato: “Sono certo: questa squadra farà bene e ci auguriamo di partire col piede giusto. La prima gara di campionato è sempre un’incognita e fra l’altro affrontiamo una delle favorite per il salto di categoria ma abbiamo le carte in regola per cominciare nel migliore dei modi”.

Foto: Ufficio stampa Virtus Bisceglie