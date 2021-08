Ufficiale: Danilo Rufini è il nuovo allenatore del Bisceglie calcio

Il Bisceglie calcio ha scelto la sua guida tecnica per la stagione 2021/22 in Serie D con Danilo Rufini ufficializzato come nuovo allenatore attraverso una nota del club.

Calabrese di 49 anni, Rufini torna a guidare i neroazzurro stellati dopo l’esperienza del 2009/10 nel campionato di Eccellenza. La carriera del tecnico originario di Cosenza comincia nel 2011 a San Severo portando il club in due anni in D. Rufini poi riparte dalla Promozione pugliese salvando in corsa l’Apricena con una prodigiosa rimonta dall’ultimo posto. Negli anni siede sulle panchine di San Salvo (Eccellenza abruzzese, con cui vince la Coppa Italia regionale) e Milazzo (Eccellenza siciliana, rileva la guida tecnica con la squadra in fondo alla classifica e raggiunge la semifinale playoff, oltre ad imporsi ancora una volta nella Coppa regionale di categoria). Nella stagione 2017/18 Rufini a Brindisi vince campionato di Promozione e Supercoppa).

L’ultima esperienza è stata quella alla guida del Manfredonia con secondo posto in regular season ed imbattibilità mantenuta fino all’ultima giornata, poi stop nella semifinale playoff per mano dell’Audace Barletta.

Ora, a 7 anni dalla prima esperienza in D, Rufini torna in una piazza desiderosa di risollevarsi dallo smacco della beffarda retrocessione del maggio scorso.