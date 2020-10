Tre nuovi arrivi nel mercato del Bisceglie Calcio

Il primo impegno ufficiale della stagione per il Bisceglie Calcio sta per arrivare, domenica 11 ottobre ore 20 contro la Turris, ed il mercato prende un’accelerata per consentire a mister Bucaro di avere più carte da giocarsi in vista del match del Gustavo Ventura. In tale ottica il club ha ufficializzato nella giornata di ieri gli arrivi di Russo, Musso e Ferrante.

In prestito dalla Salernitana, classe 2000, Russo nella passa stagione ha difeso la porta del Marsala (Serie D) collezionando 26 presenze. Adesso la possibilità di difendere la porta neroazzurro stellata in vista del campionato di C.

Stesso discorso vale per l’attaccante Musso, classe ’99 che dopo la crescita nel settore giovanile del Trapani nel 2018/19 passa in Serie D al Troina mettendo a segno 8 gol in 34 presenze. Nella passata stagione l’attaccante siciliano viene acquistato dalla Salernitana che lo giro in prestito alla Paganese in Serie C. Adesso una nuova opportunità tra i professionisti con la maglia del Bisceglie.

Una conferma con prospettive interessanti nel futuro prossimo e quella del centrocampista, classe 2002, Claudio Ferrante. Nativo di Bari, Ferrante è cresciuto nel settore giovanile biancorosso, poi il passaggio all’Under 17 del Torino prima di approdare a Bisceglie nell’ottobre 2019. Un elemento interessante a disposizione di Bucaro che vede il suo Bisceglie prendere sempre più forma giorno dopo giorno.