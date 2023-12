Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie campione d’inverno

Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie chiude in maniera molto positiva, nei gironi d’andata dei campionati regionali di ping pong, con ciascuno dei suoi quattro team.

In C2 Tennis Tavolo Dolmen Rondò Caffè vince anche nella settimana giornata, confermandosi l’unica formazione ancora imbattuta, campione d’inverno con 14 punti; mentre Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design, impegnata anch’essa in C2, vince contro il “Casamassima 2” con il punteggio di 4-3 e si piazza al 5° posto in classifica generale.

In D1 e D2 il team biscegliese subisce due sconfitte, entrambe per 5-2, rispettivamente per Tennis Tavolo Dolmen C&P Service in D1 contro il fanalino di coda Foggia; e per Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana in D2 contro L’Azzurro Molfetta.

Alla luce di questi risultati il tecnico della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, Alessandro Di Ceglie, si è detto soddisfatto dei risultati e dei progressi del suo giovane gruppo, auspicando un’ulteriore crescita nel percorso.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA:

Serie C2 girone A

Asd Tennistavolo Ennio Cristofaro 1 – TT Dolmen Rondò Caffè: 3-4

TT Dolmen Lorusso cucine & design – Asd Tennistavolo Ennio Cristofaro 2: 4-3

Serie D1 girone A

Tennis Tavolo Foggia ‘Ferramenta Giudici’ – TT Dolmen C&P Service srl: 5-2

Serie D2 girone B

TT Dolmen Pizzeria La Fontana – ASD TT L’Azzurro A proposito di Viaggi Molfetta: 2-5