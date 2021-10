Tabù “Di Liddo” per l’Unione Calcio, in trasferta Don Uva e Virtus Bisceglie

Due gare contro rappresentanti del territorio foggiano ed una trasferta nella provincia barese. Questo è il programma del weekend per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 17 ottobre alle ore 15.30.

Gli azzurri di Rumma, dopo il blitz contro l’ex capolista Corato, puntano al primo successo interno stagionale contro la compagine foggiana per rimanere nelle zone alte della graduatoria e provare a scalare ulteriori posizioni in classifica considerando lo scontro diretto tra Corato e DiBenedetto Trinitapoli e le trasferte di Città di Mola e San Severo contro Trani e Borgorosso Molfetta. Di fronte un Team Orta Nova in salute che ha conquistato 7 punti in tre gare ed è reduce da due affermazioni consecutive contro Real Siti e Borgorosso Molfetta segnando, in entrambi i casi, tre gol. Unione Calcio ed Orta Nova si equivalgono per quanto concerne le reti segnate e subite. I biscegliesi sono andati a segno in 8 occasioni subendo 9 gol mentre, i biancazzurri. ne hanno siglati 9 e subiti 8. Nell’ultimo precedente, l’Unione si impose per 1-0 con la rete decisiva firmata da Amoroso. Pietro Dicorato è stato designato per il match del “Di Liddo” e sarà coadiuvato da Stefano Sibilio e Alberto Barile entrambi di Brindisi.

Invertire la rotta dopo due ko consecutivi. E’ questo l’obiettivo del Don Uva che scenderà in campo al “Giammaria” di Acquaviva ospite della Football Acquaviva. Una occasione propizia, almeno sulla carta, per tornare a fare punti e salire in graduatoria. La squadra barese però, è reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro lo Sporting Apricena e mette nel mirino la prima affermazione dinanzi al proprio pubblico. Le due squadre hanno segnato 9 reti ma il Don Uva ha subito un gol in meno rispetto all’Acquaviva (11-12). Il pericolo numero uno per i biancogialli si chiama Paolo Farella che ha segnato sinora 5 reti. La gara sarà diretta da Gianluca Maselli di Bari e sarà affiancato da Giovanni Luca Eramo e Milena Narracci sempre di Bari.

Dopo la sconfitta interna ai danni dall’Audace Cagnano ed il match di Coppa Puglia non disputato contro la Virtus Molfetta, la Virtus Bisceglie scende nuovamente in campo ospite del Real Zapponeta. I ragazzi di Piccarreta hanno i favori del pronostico e vorranno fare bottino pieno per avvicinarsi alle zone alte della graduatoria. Non saranno della gara gli squalificati Binetti, Di Pinto e Cafagna espulsi nell’ultima partita. L’incontro, in programma al “De Martino” di Zapponeta sarà diretto da Alessandro Bellarte di Molfetta.

Foto: Marcello Papagni