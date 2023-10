Successo esterno per Star Volley, battuto il Piedimonte Matese / CLASSIFICA

Successo esterno per la Star Volley Bisceglie che rifila un netto 0-3 a domicilio al Piedimonte Matese, squadra valutata, dagli addetti ai lavori, come una delle migliori di questo gruppo I di Serie B2.

Impostesi subito nella prima frazione, per un netto 17-25; le nerofucsia hanno poi spento ogni tentativo di rimonta delle campane nel secondo set con un parziale di 20-25. Superiorità del collettivo biscegliese rimarcata anche nel terzo e ultimo spezzone di gara, che si conclude con un 16-25, con Kostadinova, migliore marcatrice delle sue, e compagne che siglano così un netto successo esterno per la Star Volley .Una bella affermazione che lancia la Star Volley Bisceglie al comando della classifica a punteggio pieno, ottimo viatico in vista del prossimo impegno fissato per sabato 21 ottobre al PalaDolmen contro la Pallavolo Cerignola.



POLISPORTIVA MATESE-STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

Polisportiva Matese: Del Vaglio, Bonsanti 4, Ascensao Silva 11, Bianchella 9, Pagliaroli 2, Confaloni 8, Boianelli (libero), Chiricallo, Avecone, Damiano. N.e.: D’Arco, Puca. All.:

Star Volley Bisceglie: Mileno 7, Haliti 12, Civardi 12, Kostadinova 15, Tomasi 9, D’Ambrosio 3, Quarto (libero), Curci 1. N.e: Lapenna, Murri, Miccoli, Di Paola. All.: Giunta.

Arbitri: Monteleone, Curci.

Parziali:17-25; 20-25; 16-25.

