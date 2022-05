Star Volley vince contro Monopoli e torna in corsa per la finalissima playoff

Netta affermazione esterna per Star Volley, vittoriosa per 3-0 al “PalaGentile” di Monopoli contro la Fenix nella seconda sfida playoff del girone 3 di serie C.

Le nerofucsia approcciano al meglio al match e si aggiudicano il primo set con il punteggio di 16-25. La massima concentrazione consente ad Haliti e compagne di portarsi sul 2-0 grazie al 17-25 del secondo set, stesso punteggio con cui le biscegliesi hanno chiuso definitivamente i giochi per il 3-0 finale.

In evidenza il neoacquisto di lusso Lucia Bacchi, 41enne schiacciatrice vincitrice di due Champions League e con 19 stagioni tra A e A2, che ha esordito tra le fila della Star Volley proprio in occasione della sfida monopolitana.

Con il successo contro Fenix Monopoli le biscegliesi si portano a quota 4 punti nel gironcino, a -1 dalla leader Castellaneta, prossima avversaria sabato 14 maggio: in palio il primo posto che siginificherebbe accesso alla finale.