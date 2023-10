Star Volley prima a punteggio pieno: 3-0 a Cerignola

Star Volley prima a punteggio pieno, è questa la notizia del sabato del PalaDolmen, dove le nerofucsia hanno impattato per 3-0 la Pallavolo Cerignola, centrando il terzo su successo in altrettanti incontri; portandosi così in testa al girone I del torneo di Serie B2.

Le ragazze di mister Simone Giunta hanno convinto durante tutto l’arco del match, nonostante delle pesanti indisponibilità, come quella di Lapenna, o il mancato recupero completo di Murri; che però non hanno influito sul risultato finale. I tre set si sono svolti abbastanza analogamente, con un equilibrio iniziale, rotto però dalle giocate delle nerofucsia, che hanno creato gli allunghi per il successo della Star Volley; così Civardi, oggi top scorer, e compagne hanno saputo scavare i solchi che hanno portato i tre set sui rispettivi punteggi di: 25-18; 25-22; 25-19.

La classifica vede la Star Volley prima a punteggio pieno, ma l’entusiasmo dell’ambiente non deve però far distogliere l’attenzione dal prossimo impegno, fissato a sabato 28 ottobre, quando le ragazze di mister Giunta torneranno in campo al PalaDolmen per ospitare Monopoli.



STAR VOLLEY BISCEGLIE-PALLAVOLO CERIGNOLA 3-0

Star Volley Bisceglie: Mileno 1, Haliti 5, Civardi 19, Kostadinova 12, Tomasi 6, Murri 6, Quarto (libero), Curci 1, Miccoli. N.e: D’Ambrosio, Lapenna, Di Paola, Sasso, Bucci. All.: Giunta.

Pallavolo Cerignola: Altomonte 2, Gervasi 18, Pettinari 7, Simeone 5, Martinelli 5, Colucci, Adorni (libero), Tarantini. N.e.: Pucci, Russo, Napolitano, Raffaele (libero). All.: Sgarbi.

Arbitri: Fumarola, Tolomeo.

Parziali: 25-18; 25-22; 25-19. Durata set: 26’, 37’, 32’ per complessivi 1 ora 35 minuti e di gioco.

