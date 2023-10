Esordio con vittoria per la Star Volley contro la Pallavolo Pozzuoli

La Star Volley Bisceglie esordisce con una vittoria, un convincente 3-0 regola la Pallavolo Pozzuoli e regala una vittoria all’esordio al pubblico del Paladolmen in Serie B2.

Le ragazze di mister Simone Giunta sono partite subito con il piede giusto, con Kostadinova e Civardi sugli scudi, conducono tutto il primo set con grandi parziali (4-0, 6-2, 13-8, 17-11, 22-13) fino al 25-19 finale. Secondo periodo che ricalca l’andamento del primo, con le nerofucsia che conducono, eccetto una paio di tentativi degli ospiti di accorciare le distanze, subito affossati da Haliti e compagne; per il parziale finale, che si ferma sul 25-19.

Terzo set che invece è ben più combattuto, e con la formazione Campana che va anche in vantaggio, con un 8-9; ma dopo un timeout della panchina ospite le ragazze di casa si sono riportate in vantaggio, con Civardi protagonista di tre ace consecutivi. Sul 22-12 e con il match indirizzato nelle mani della formazione biscegliese, ha potuto esordire, nei minuti finali, Barbara Murri in ripresa da un infortunio. Terzo set che termina 25-18.

La Star Volley esordisce con una vittoria, e l’allenatore nerofucsia commenta così a fine partita: «Ho visto tanto lavoro in difesa; ci siamo dovuti adattare ad avversarie delle quali avevamo poche informazioni. Sono soddisfatto a metà perché conosco quanto questo gruppo possa dare, salendo moltissimo di livello. Abbiamo pagato sicuramente quel pizzico di tensione dovuta al debutto davanti al pubblico amico e perciò ritengo il 3-0 un ottimo risultato». Valentina Civardi, top scorer del confronto, ha evidenziato: «La prima partita è sempre molto emozionante ma siamo riuscite a conquistare il successo pieno e soprattutto a rimediare a quei difetti che erano emersi nel corso dei vari test prestagionali grazie al lavoro che facciamo tutti i giorni».

STAR VOLLEY BISCEGLIE-POZZUOLI 3-0

Star Volley Bisceglie: Kostadinova 11, Mileno 1, Haliti 8, D’Ambrosio 6, Civardi 15, Tomasi 6, Quarto (libero), Curci, Miccoli, Di Paola, Lapenna, Murri. N.e.: Parisi, Centonza. All.: Giunta.

Pozzuoli: Stanzione 8, De Caprio 6, Simoncini 1, Figini 4, Peruzzi 11, Gianfico 12, Rinaldi (libero). N.e.: Alicante, Lavagna, Pesce, Peluso. All.: Confessore.

Arbitri: Cantore, Coscia.

Parziali: 25-19; 25-19; 25-18. Durata set: 25’, 26’, 24’ per una durata complessiva di 1h e 15’