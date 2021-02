Star Volley Bisceglie, l’esordio in campionato si avvicina

La data dell’esordio nel campionato di serie C per la Star Volley Bisceglie si avvicina. Il gruppo allenato da Michelangelo Maggialetti comincia a prendere forma, con le giocatrici alla ricerca dello spirito e dell’intesa di squadra, con uno sguardo alle prime avversarie nel calendario: il Foggia Volley.

Un collettivo ad alto tasso tecnico, costruito attorno alla giocatrice di punta (e capitano) Ester Haliti. Si è creato un grande clima attorno a questa squadra, come dice la pallavolista Federica Lionetti: “Un gruppo che giorno dopo giorno si cementa fra vecchie conoscenze e nuove amicizie che stanno crescendo. Ci sono ragazze con trascorsi pallavolistici diversi alle spalle, anche di nazionalità differenti – sottolinea la 24enne – lo ritengo valore aggiunto, perché già in queste settimane è apparso chiaro che ognuna prende qualcosa dall’altra” conclude.



Gli ospiti foggiani, allenati da Pino Tauro, nonostante abbiano un’età media abbastanza giovane, sono una seria minaccia per la nuova realtà biscegliese: ” Nel girone A Bisceglie e Cerignola sono una spanna sulle altre e con obiettivi di salto di categoria – afferma l’allenatore delle rossonere – noi ci collochiamo nel gruppo di squadre che si prefiggono la crescita delle atlete più giovani e la creazione delle basi per un salto di categoria programmato per il prossimo anno” conclude.



Il match tra Star Volley Bisceglie e Foggia Volley andrà in scena sabato 13 febbraio tra le mura del Paladolmen, alle ore 18.30.