Star Volley Bisceglie domina il derby con Monopoli e mantiene la vetta / CLASSIFICA

Quarto 3-0 consecutivo per la Star Volley Bisceglie che prosegue il proprio ruolino di marcia perfetto travolgendo al PalaDolmen Monopoli in un derby condotto praticamente dal primo all’ultimo scambio.

Partono meglio le ospiti, brave ad approfittare di un avvio contratto delle biscegliesi per portarsi sul 4-6. Superato il torpore iniziale, però, le ragazze di coach Giunta reagiscono con grande determinazione piazzando un parziale di 11-0 che indirizza immediatamente il primo set. Infatti, il collettivo nerofucsia controlla con serenità le operazioni raggiungendo prima la doppia cifra di vantaggio (20-9) e, poco dopo, chiudendo i giochi sul 25-11. L’inizio di seconda frazione, come il precedente, vede le baresi restare incollate nel punteggio fino al 6-6 ma le giocate di Haliti e Civardi consentono a Star Volley di prendere il largo trovando il +7 sul 15-8, preludio al 2-0 certificato dall’ace di Curci che fissa il risultato sul 25-16. Il doppio vantaggio agevola ulteriormente il compito alle padrone di casa che, spinte anche dal pubblico, partono fortissimo nel terzo set trovando in pochi minuti il +4 sul 6-2 che sostanzialmente archivia il match. Infatti, il vantaggio continua a lievitare nel corso del set con Tomasi che sugella una prestazione maiuscola di tutta la squadra con il punto decisivo del 25-16.

Sono così 12 punti in quattro gare per le nerofucsia saldamente in vetta alla classifica e unica formazione del girone a non aver ancora ceduto un set alle avversarie. Nel prossimo turno in programma domenica 5 novembre Star Volley sarà di scena sull’ostico campo dell’Altamura, ieri sconfitta per 3-1 a Cerignola, ma avversario di assoluto livello capace di raccogliere ben 9 punti in graduatoria. (FOTO: STEFANIA GALANTINO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B2