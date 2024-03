Star Volley Bisceglie, al via la missione Final Four con la semifinale contro Alessandria

Appuntamento con la storia per la Star Volley Bisceglie che, domani mattina alle ore 11.30, inizia l’avventura nella Final Four di Coppa Italia di Serie B2 affrontando in semifinale l’Alessandria per conquistare il posto nella finalissima di sabato.

La sede scelta per la disputa delle finali è la città di Campobasso nella quale si daranno battaglia Bisceglie, Alessandria e, nell’altra semifinale, le piacentine dell’Alseno e le laziali di Terracina. Il sodalizio nerofucsia ha preparato con grande attenzione e determinazione in settimana questa sfida, indubbiamente la più importante della giovane storia della Star Volley, con la consapevolezza di dover affrontare delle formazioni molto attrezzate e tutte desiderose di alzare il trofeo. L’ottimo livello delle quattro compagini partecipanti alla Final Four è certificato da quanto fin qui fatto in campionato. Star Volley sta letteralmente dominando il girone I di Serie B2 avendo conquistato ben diciannove vittorie in venti giornate ma anche le rivali dell’Alessandria sono saldamente in testa alla classifica del proprio girone, il raggruppamento A, con diciotto successi a fronte di sole due sconfitte. Anche dall’altra parte del tabellone, le protagoniste dell’altra semifinale hanno ben figurato infatti Terracina guida il girone H di serie B2 con sei lunghezze di vantaggio su Cagliari mentre Alseno occupa il quarto posto del raggruppamento E con 43 punti ma può vantare, oltre ad un roster molto competitivo, un maggior tasso di esperienza nella competizione avendo disputato le Final Four anche nella scorsa stagione chiudendo al secondo posto.

Le ragazze di coach Giunta sono quindi attese da un match dall’altissimo coefficiente di difficoltà ma confidano di poter contare sul supporto dei propri tifosi che si stanno organizzando per seguire la squadra in questa Final Four in terra molisana, il cui accesso ai match sarà totalmente gratuito. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)