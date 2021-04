Sportilia Volley supera anche la Dinamo Molfetta e resta imbattuta

Non risente del lungo stop dovuto al Covid Sportilia Volley Bisceglie che supera agevolmente in trasferta per 3-0 la Dinamo Molfetta, nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, e resta l’unica formazione imbattuta del torneo.

Una prestazione davvero incoraggiante per le ragazze di coach Nuzzi che, nonostante i trentacinque giorni di distanza dall’ultimo impegno, controllano la gara con disinvoltura, ad eccezione della seconda frazione, e conquistano tre punti fondamentali per la classifica. Unico neo per il gruppo biancazzurro l’infortunio occorso a Piera Losciale, partita nel sestetto titolare e costretta ad abbandonare la sfida nel corso del secondo set.

Partenza sprint per le biscegliesi che, scese in campo con la formazione tipo, scappano subito sul 5-13. Il vantaggio si mantiene costante per tutto il corso del primo parziale che capitan Nazzarini e compagne si aggiudicano con il punteggio di 16-25. Il secondo set si apre con l’infortunio al ginocchio di Losciale che porta ad una lunga interruzione del gioco. Le giocatrici biscegliesi risentono dell’episodio e la Dinamo Molfetta ne approfitta per portarsi sul 13-6 costringendo Sportilia ad una faticosa rimonta che si concretizza nel sorpasso sul 22-24. Le padrone di casa, però, dimostrano di non volersi arrendere e di voler riscattare la penultima posizione in graduatoria ed annullano i due set point trascinando la contesa ai vantaggi. Sul 24-24, però, sale in cattedra la giovanissima schiacciatrice Claudia Gentile, entrata al posto di Losciale e capace di riportare avanti Sportilia che conquista anche il successivo punto grazie all’esperta Dominko e si porta sul 2-0. La determinazione delle molfettesi si manifesta anche in apertura della terza frazione con la Dinamo che prova a scappare via sul 7-3. La volontà delle padroni di casa, tuttavia, si scontra con il parziale costruito in battuta da Lorenza Ottomano la quale consente alle biscegliesi di operare un break di sette punti consecutivi. A metà frazione Sportilia si trova in vantaggio di sei lunghezze (10-16) ma deve fronteggiare l’ultimo tentativo di rientro di Molfetta che risale fino al 15-17 prima di arrendersi alla nuova accelerazione delle ragazze di coach Nuzzi che con un nuovo break di 8-1, ispirato da Dominko, chiudono la sfida sul 16-25 grazie ad un muro di Ottomano e Rosselli.

La vittoria sulle molfettesi consente al sodalizio del presidente Grammatica di salire a quota 15 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 17 aprile alle ore 19, Sportilia tornerà a calcare la tavole del PalaDolmen ospitando il Progetto Gio.Mol. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)