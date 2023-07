Si accendono i motori in casa Star Volley Bisceglie in vista del campionato di Serie B2

Una nuova annata è alle porte e in casa Star Volley Bisceglie fervono i preparativi per la composizione dello staff tecnico e l’allestimento dell’organico che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B2 femminile.

Il club nerofucsia sarà ai nastri di partenza del quarto torneo pallavolistico nazionale per la seconda stagione consecutiva. «Non nascondiamo certo le ambizioni: puntiamo al vertice e siamo al lavoro per formare una squadra in grado di assumere il ruolo di protagonista assoluta» ha sottolineato Salvatore Cortese. «La crescita del vivaio dovrà procedere di pari passo con un incremento sensibile delle presenze sugli spalti per gli incontri casalinghi del team» ha aggiunto Andrea Montrone.