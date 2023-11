Serie B2, Star Volley impegnata ad Altamura con l’obiettivo di mantenere la vetta

Prosegue a ritmo serrato il campionato di Serie B2 di volley che nel quinto turno, in programma domani alle ore 18, mette di fronte alla capolista Star Volley Bisceglie la Leonessa Altamura in un confronto tutto da vivere.

Secondo derby consecutivo per le nerofucsia che, dopo aver liquidato Monopoli tra le mura amiche, puntano a ripetersi per preservare la vetta della classifica a punteggio pieno. La trasferta di Altamura, però, si preannuncia tutt’altro che semplice contro una squadra molto organizzata, con delle ottime individualità e capace di raccogliere fin qui 9 punti frutto di tre successi in quattro partite. Le qualità delle avversarie, dunque, sono sotto gli occhi di tutti nonostante nello scorso fine settimana le baresi abbiano incassato il primo stop della propria stagione contro Cerignola e coach Giunta ha messo in guardia le proprie ragazze riguardo alle insidie che incontreranno in questo derby. Il gruppo nerofucsia ha preparato al meglio l’impegno nel corso della settimana proprio al fine di evitare qualsiasi calo di concentrazione che potrebbe compromettere il primato in graduatoria.

Gli arbitri designati per questo importante confronto d’alta quota sono Salvatore Di Sanza e Mattia De Crescenzo. (FOTO: STEFANIA GALANTINO)