Serie B2: Sportilia sul campo della capolista, testacoda insidioso per Star Volley

Due impegni di tenore completamente diverso attendono Sportilia e Star Volley nel sabato del quarto turno del campionato di Serie B2 di pallavolo, nel quale le due formazioni biscegliesi sono chiamate a dare conferme agli importanti successi su Brio Lingerie Cerignola e Futura Teramo dello scorso weekend.

Classifica alla mano, l’appuntamento più complesso spetta a Sportilia, impegnata alle ore 19.30 sul campo del Volley Fasano, una delle capolista del torneo. Le brindisine, infatti, guidano la graduatoria a punteggio pieno e sono reduci dal rotondo successo in trasferta sul parquet di Trani. Ulteriore elemento da sottolineare a favore di Fasano è il non aver ancora ceduto un set alle avversarie in questo inizio stagione nel quale, oltre al Lavinia Group Trani, ha battuto per 3-0 anche Pescara e Bari. Una partita impegnativa attende quindi Piera Losciale e compagne che, in settimana, hanno preparato al meglio questo confronto al fine di mettere in difficoltà e strappare un risultato positivo alle padrone di casa.

Mezz’ora prima, alle ore 19, il più classico dei testacoda vedrà invece protagonista la Star Volley Bisceglie, che riceve al PalaDolmen il fanalino di coda Cutrofiano. Una sfida insidiosa e assolutamente da non sottovalutare per la compagine nerofucsia, autentica sorpresa di questo avvio di torneo con tre vittorie da neopromossa nella categoria. Tenere alta la concentrazione deve essere il mantra per le ragazze di coach Sarcinella in quanto, a dispetto degli zero punti in classifica fin qui ottenuti, le leccesi hanno dimostrato in tutte le partite disputate finora una buona organizzazione di gioco strappando anche un set all’altra capolista Isernia. Nell’ultimo turno, invece, Cutrofiano ha ceduto per 1-3 tra le mura amiche alla Bio Gustiamo Cerignola ma certamente le ospiti arriveranno a Bisceglie con la voglia di stupire e vendere cara la pelle per iniziare a raccogliere qualche punto in chiave salvezza. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)