Serie B2: prima trasferta stagionale per Star Volley

Dare continuità al successo dell’esordio. Questo l’obiettivo della Star Volley Bisceglie alla vigilia della prima trasferta stagionale in programma sul campo della Polisportiva Matese oggi pomeriggio alle ore 18.

Una sfida ostica per le nerofucsia contro una squadra neopromossa e perciò motivata e piena di entusiasmo per la prima partita davanti al proprio pubblico. Le padrone di casa, però, a differenza delle nerofucsia, hanno raccolto una sconfitta nel turno inaugurale del torneo di Serie B2 cedendo per 3-1 contro Cerignola. Un’occasione per Star Volley, dunque, per confermarsi, bissare l’ottima prestazione fornita contro Pozzuoli e mantenersi nelle zone alte della classifica. Le ragazze di coach Giunta hanno preparato al meglio l’impegno per tornare dalla Campania con il bottino pieno e dare un ulteriore segnale alle rivali pur nella consapevolezza che il campionato si preannuncia lungo e difficile e ricco di insidie settimana dopo settimana. L’incontro tra Polisportiva Matese e Star Volley sarà diretto dagli arbitri Antonella Monteleone e Felice Curci.