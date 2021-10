Sconfitta di misura per il Bisceglie Calcio sul campo del Gravina / CLASSIFICA

Prima sconfitta in campionato per il Bisceglie Calcio che sul terreno dello stadio “Vicino” inciampa per 1-0 contro i padroni di casa del Gravina nel match valevole per la terza giornata del girone H di Serie D. Decide la sfida il calcio di rigore siglato da Diop al 17’ della prima frazione.

Fase di studio in avvio di gara con il Bisceglie che si fa vedere dalle parti dell’ex di turno Vicino al 14’, cross di Rubino per La Piana la cui conclusione al volo si perde sul fondo. Nel momento in cui i nerazzurri sembrano entrare definitivamente in partita arriva l’episodio che decide la contesa. Al 17’ infatti l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa, sul dischetto di presenta Diop che supera Martorel con freddezza e infligge ai nerazzurri la prima rete subita di questo campionato. Il vantaggio murgiano colpisce il Bisceglie che impiega qualche minuto per riorganizzarsi. L’occasione migliore per gli ospiti matura al 35’ quando Leonetti si incunea in area di rigore ma a tu per tu con Vicino non inquadra lo specchio della porta. La prima frazione non riserva ulteriori emozioni e fino all’intervallo non si registrano pericoli per i due portieri.

Anche all’inizio della seconda metà di gara non si registrano particolari situazioni da rete con la partita che resta molto bloccata. Al 60’ il Gravina si riaffaccia in avanti con Chiaradia ma il suo tentativo non sortisce gli effetti sperati. A metà frazione i murgiani spingono alla ricerca del gol della sicurezza ed al 71’ è ancora Diop a provarci con una conclusione che si perde sopra la traversa. L’ingresso di Prado, però, dà nuova linfa al Bisceglie e proprio l’attaccante argentino, in pieno recupero, sfiora il pareggio con un colpo di testa da buona posizione su assist di Lorusso. Nel quarto minuto di recupero il Gravina resta in inferiorità numerica in virtù dell’espulsione comminata a Diop ma nei pochi secondi rimasti il Bisceglie non riesce a costruire ulteriori occasioni per agguantare il pareggio.

Il risultato odierno lascia il Bisceglie a quota 4 punti in classifica. Non c’è tempo per recriminare in casa neroazzurra poiché si tornerà in campo già mercoledì prossimo, 6 ottobre, quando i ragazzi di Rufini ospiteranno la Casertana sul neutro di Bitonto vista l’indisponibilità dello stadio “Ventura”. (FOTO: UFFICIO STAMPA FBC GRAVINA)

CLASSIFICA SERIE D GIRONE H