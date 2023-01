Ripartono di slancio Bisceglie ed Unione Calcio nel campionato di Eccellenza / CLASSIFICA

Inizio di 2023 perfetto per le formazioni cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza. Nelle gare del pomeriggio, valevoli per la quindicesima giornata, Bisceglie ed Unione Calcio conquistano tre punti fondamentali e mantengono la rete inviolata.

Sciupano e non poco i nerazzurri di mister Passiatore che sul campo del Canosa, quarta forza del torneo, necessitano di un autogol per sbrogliare la matassa e restare agganciati al treno di testa. Decide infatti la contesa la sfortunata deviazione nella propria porta di Hardes al 77′ dopo che Di Rito e compagni hanno sprecato diverse occasioni nell’arco dei novanta minuti di gioco. Il tecnico stellato lancia nell’undici titolare due degli under giunti nell’ultima sessione di mercato Schirone e Morisco, autori di una buona prova. Gli ospiti prendono il controllo delle operazioni fin dalle prime battute costruendo diverse palle gol con la coppia argentina Di Rito – Bonicelli e grazie all’estro di De Vivo ma non trovano la via della rete. Dall’altro lato del campo il Canosa, artefice di una gara molto attenta in fase di copertura, non riesce a creare grossi grattacapi alla porta difesa da Tarolli. Al rientro dall’intervallo, il Bisceglie continua a spingere a caccia del gol del vantaggio ma il tentativo di Schirone al 48’ non sortisce gli effetti sperati. Passiatore prova a dare nuova linfa ai suoi operando diverse sostituzioni, in particolare inserendo Genchi per Di Rito. Proprio l’azione di disturbo di Genchi nei confronti di Hardes consente al Bisceglie di sbloccare la gara e conquistare un successo che vale nuovamente l’aggancio in vetta al Manfredonia, a quota 33 punti, a causa della sospensione del match tra i sipontini e il Foggia Incedit. Il Canosa, infatti, non è in grado di approfittare dell’espulsione del biscegliese Frezzotti in pieno recupero per costruire occasioni utili ad agguantare il pareggio.

Domenica da incorniciare anche per l’Unione Calcio che, al “Di Liddo”, liquida per 2-0 il temibile Borgorosso Molfetta e sale a quota 21 in classifica. Perfetta condotta di gara per gli uomini di mister Rumma che con una rete in avvio di partita ed una al tramonto della sfida hanno la meglio sugli avversari e li sorpassano in graduatoria. Partenza sprint per l’Unione che dopo appena centottanta secondi è già in vantaggio grazie a Zinetti che, sulla ribattuta, corregge in rete un pallone scagliato sulla traversa da Saani. Gli ospiti faticano a reagire e al 24’ la situazione per i molfettesi si complica ulteriormente in virtù dell’espulsione comminata a Sallustio per un fallo commesso ai danni di Monopoli. L’uomo in più concede ai padroni di casa di giocare con maggiore tranquillità e consapevolezza ma l’Unione mantiene alto il livello di concentrazione per buona parte della partita costruendo diverse occasioni per arrotondare il punteggio e reclamando anche un calcio di rigore nel segmento finale della prima frazione. Il copione del match non cambia nemmeno nella ripresa anche se con il passare dei minuti i ritmi della contesa si abbassano. Al 67’ tutto sembra essere favorevole ai biscegliesi quando l’arbitro sventola il cartellino rosso all’indirizzo di Cannito lasciando in nove il Borgorosso ma, incredibilmente, sessanta secondi più tardi i molfettesi vanno ad un passo dal clamoroso 1-1 cogliendo un palo con Vitale sugli sviluppi di un calcio di punizione. Passato il pericolo l’Unione si rituffa in avanti a caccia del gol della sicurezza e dopo un’occasione sciupata da Petrignani ad un minuto dal novantesimo, il neoentrato Di Palma al 93’ scatta sul filo del fuorigioco e supera De Santis con freddezza siglando il 2-0 e consegnando ai suoi una preziosa vittoria.

Nonostante la ripresa odierna, il torneo si ferma nuovamente per lasciare spazio al match d’andata della finale regionale di Coppa Italia di categoria tra Manfredonia e Manduria. Il campionato tornerà in campo il prossimo 22 gennaio con le gare Polimnia-Unione Calcio Bisceglie e Bisceglie-Vigor Trani. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

