Ridefinito il calendario dei Lions Bisceglie, due gare in pochi giorni in Sicilia

L’incontro tra Fortitudo Agrigento e Lions Bisceglie ha una nuova data, resa nota dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

In seguito all’accordo tra i due club, la FIP ha deciso di recuperare la gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B per giovedì 20 gennaio con palla a due alle ore 20.30. L’incontro si disputerà al palasport di Porto Empedocle.

La compagine biscegliese giungerà in Sicilia mercoledì 19 e resterà nell’isola per giocare anche la a partita del sedicesimo turno (primo di ritorno) sul campo della Cestistica Torrenovese. La gara sarà anticipata da domenica a sabato 22 gennaio con inizio fissato per le ore 18.

Proseguono intanto gli allenamenti in preparazione alla gara casalinga di domenica 16 gennaio contro la Virtus Pozzuoli, in programma al PalaDolmen.