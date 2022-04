Polisportiva Cavallaro, ottimo nono posto per Preziosa a Bari

Con l’avvento della stagione primaverile è partita la stagione 2022 per la Polisportiva Cavallaro. Le attività infatti sono partite sabato 2 aprile con la giornata Paralimpica organizzata dalla Scuola di Ciclismo “Franco Ballerini”. Domenica 3 invece, a Bari si è svolta la tappa inaugurale del Giro d’Italia Handbike che, per la prima volta, ha toccato la Puglia. A tale competizione ha partecipato Mauro Preziosa che ha ottenuto un ottimo nono posto di categoria. I prossimi appuntamenti per l’Handbike saranno l’8 maggio a Rimini ed il 29 maggio a Dueville (Vicenza) dove gareggerà Francesco Girolamo

Per quanto concerne il settore giovanile, Mirco Sasso, ha preso parte ad una gara a circuito su strada centrando la 17°posizione. I prossimi impegni, dove gli atleti della Polisportiva biscegliese torneranno i solcare i sentieri del fuoristrada, saranno domenica 10 aprile a Terenziano (Perugia) ed a Corato.

Foto: Ufficio stampa Pol.Cavallaro