Nuova conferma per il biscegliese Nicola Gisondi come componente della Can 5 Elite

Il biscegliese Nicola Gisondi è stato confermato come componente della Can 5 Elite, il massimo organo in materia di arbitri per quel che concerne il calcio a 5. L’ufficialità è giunta ieri, 3 luglio, in occasione della nomina dei Responsabili e dei Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

La conferma di Gisondi, appartenente alla Sezione di Molfetta, va di pari passo con quella di Angelo Galante nel ruolo di Responsabile e Daniele Di Resta come altro componente. Per Gisondi una conferma nel segno della continuità al termine di una stagione lunga ed impegnativa che lo ha visto sui campi di Serie A maschile e femminile di futsal per la verifica delle ex giacchette nere designate.