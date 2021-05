Netta vittoria per la Star Volley e vetta più vicina

Non fallisce l’appuntamento con i tre punti la Star Volley Bisceglie che, con facilità, liquida per 3-0 la Gio-Mol Pallavolo nel match valevole come recupero della nona giornata del girone A di Serie C e avvicina la vetta della classifica.

La gara del PalaDolmen è equilibrata solo nel primo set, nella fase centrale dello stesso le nerofucsia si costruiscono un vantaggio oscillante tra le quattro e le sei lunghezze che sembra il preludio ad una fase di controllo. Le ospiti, tuttavia, si riorganizzano e ricuciono il distacco operando il sorpasso sul 19-20. La Star Volley, però, reagisce immediatamente e dopo aver impattato a quota 21 mette a segno quattro punti consecutivi aggiudicandosi il parziale per 25-21. Da questo momento in poi la sfida si fa in discesa per le ragazze di coach Maggialetti e il secondo set è un autentico monologo nerofucsia. Le padrone di casa scappano immediatamente via nel punteggio e si portano sul 10-4 lasciando nel restante segmento di frazione solo altri tre punti alle avversarie che capitolano con un perentorio 25-7. Il terzo parziale è leggermente più combattuto ma sempre saldamente nelle mani delle biscegliesi che prendono il controllo fin dalle prime battute e, con il trascorrere degli scambi, dilatano il vantaggio fino alla doppia cifra prima di chiudere la gara sul punteggio di 25-14.

La vittoria consente a capitan Haliti e compagne di salire a quota 24 punti in graduatoria a tre lunghezze di distanza dalla vetta occupata da Sportilia. Le nerofucsia, però, hanno disputato una partita in meno rispetto alle concittadine e quindi, potenzialmente, le due formazioni biscegliesi potrebbero ritrovarsi appaiate in testa alla classifica con il derby di ritorno che, molto probabilmente, sarà determinante per capire chi delle due chiuderà il girone al primo posto.

