Mercato Star Volley: due acquisti e quattro conferme in vista della prossima stagione

Quattro conferme e due rinnovi hanno caratterizzato negli ultimi giorni il mercato della Star Volley Bisceglie che riparte con l’obiettivo di migliorare il bottino dello scorso campionato e raggiungere la promozione in Serie B2, sfumata nella scorsa stagione nonostante un torneo disputato ad altissimo livello.

La prima conferma annunciata dal club nerofucsia riguarda il perno centrale della squadra ovvero il capitano Ester Haliti, autentico punto di riferimento per le compagne nella scorsa stagione e pronta a rimettersi a disposizione del riconfermato tecnico Maggialetti con entusiasmo e determinazione. Resta a Bisceglie per il secondo anno consecutivo anche il libero Elisabetta Todisco, protagonista di un finale di campionato in crescendo, una volta superati alcuni problemi fisici, e sicuramente una delle più quotate interpreti del ruolo dell’intero torneo di Serie C. Rinnovo anche per la della giovane laterale classe 2000 Emanuela Altamura, capace di scalare le gerarchie grazie ad una serie di prestazioni convincenti e di meritare la riconferma in vista della prossima stagione nella quale potrà rivelarsi una preziosa pedina a livello tattico. Ultima conferma in odine temporale, quella di Ida Gabriele. La 26enne centrale barlettana farà parte del progetto Star Volley anche nella stagione agonistica 2021-22, che si aprirà lunedì 30 agosto con un raduno al PalaDolmen (il via agli allenamenti sul parquet da martedì 31).

Oltre alle riconferme, però, la società è molto vigile sul mercato per migliorare ulteriormente il roster ed in quest’ottica devono essere considerati gli ingaggi dell’esperta palleggiatrice argentina Viviana Dominko e della giovane laterale barlettana Sara Binetti. Dominko, reduce dalla splendida annata con Sportilia Volley con la quale ha conquistato il salto in Serie B2, è una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni in virtù di una carriera di profilo internazionale che l’ha portata anche a giocare in Serie A1 con la maglia di Vicenza. Il suo arrivo testimonia ancora una volta la bontà del progetto della società nerofucsia. Importante è anche l’approdo a Bisceglie della 21enne Sara Binetti, un’atleta molto interessante che, nonostante la giovane età, vanta già nel proprio palmares una vittoria nel campionato di Serie C con la maglia dell’Adriatica Trani, formazione con la quale ha disputato il torneo di Serie B2 nelle ultime due stagioni.

Due colpi d’altissimo livello da parte della dirigenza per non lasciare nulla d’intentato e presentarsi in prima fila ai nastri di partenza del massimo campionato regionale che avrà inizio alla fine di ottobre. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)