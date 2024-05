Gli Eagles Bisceglie centrano la finale playoff di Terza Categoria

Finale playoff di Terza Categoria centrata da parte degli Eagles Bisceglie dopo aver superato nel confronto dello scorso weekend il Football Acquaviva.

La compagine allenata da Claudio Lopopolo parte con il piede sbagliato subendo la rete dello 0-1 su calcio di rigore di Cicero che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa i biscegliesi giungono al pari con Raffaello Suglia che sfrutta al meglio un assist di Pisani. Gara che diventa sempre più divertente al campo “Di Liddo” con il Football Acquaviva che rimette la freccia al 70’ sfruttando al meglio un calcio d’angolo ancora con Cicero. Padroni di casa bravi a non farsi sfuggire la gara dalle mani impattando per la seconda volta con bomber Pisani che devia in rete una punizione. Acquaviva che rimane in dieci uomini e gli Eagles ne approfittano a dieci minuti dalla fine siglando la rete del 3-2 con Giuseppe Suglia. Nel finale Football Acquaviva che rimane in nove uomini e per Bisceglie diventa normale amministrazione portare in porto la gara.

Finale quindi per gli Eagles Bisceglie che domenica 12 maggio affronterà al “Di Liddo” la New Carpediem che nell’altra semifinale ha superato con un secco 6-0 l’Academy Giovinazzo. Calcio d’inizio previsto per le ore 10.30.