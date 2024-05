Bisceglie si prepara ad ospitare il doppio appuntamento con “Io Corro con te..e per te”

Si avvicina a grande passi la nona edizione di “Io Corro con te” manifestazione sportiva, culturale e sociale organizzata dalla ASD Bisceglie Running e patrocinata dal Comune di Bisceglie in programma domenica 12 maggio. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del presidente Fidal Stefano Mei e di Antonio Giampietro, Garante pugliese per i diritti delle persone con disabilità.

Un evento che ormai rappresenta un appuntamento tradizionale per i biscegliesi con il suo serpentone colorato che si snoda su un percorso di 6 chilometri sul lungomare di ponente a partire da Conca dei Monaci e con le tante attività collaterali a partire dalle ore 8. Sold out già ieri i 1500 tagliandi a disposizione, nuovo record di iscrizioni e superati tutti i numeri precedenti.

– ore 8.00 ritrovo e distribuzione maglie zona parcheggio Conca dei monaci (qui installato village)

– ore 9 risveglio muscolare curato dalla Fitcenter 2.0

– ore 9.30 partenza

– ore 11 premiazioni e saluti finali

PERCORSO – Partenza: Via della Libertà nello spazio prospiciente il parcheggio “Conca dei Monaci” e vedrà i runner dirigersi verso Via Vito Siciliani e Largo Salsello, per poi costeggiare Panoramica Umberto Paternostro sino a Via Ponte Lama. I corridori percorreranno Via Luigi Di Molfetta sino a Viale La Testa per fare ritorno su Panoramica Paternostro e proseguire su Via Siciliani sino a dirigersi verso il traguardo coincidente con la partenza.

Una assoluta novità in campo nazionale è rappresentata sabato 11 maggio da “Io corro con te… e per te” una corsa per persone non vedenti e ipovedenti, unica nel suo genere in Italia. Partenza (ore 17) e arrivo saranno dal Porto turistico in zona Bisceglie Approdi. Il percorso, articolato su 9 chilometri, lungo la litoranea della città, vedrà una suggestiva incursione all’interno di Universo Salute-Opera Don Uva con giro di boa davanti alla Basilica di San Giuseppe. Tra gli oltre 35 partecipanti, provenienti da dodici regioni italiane che saranno accompagnati dalle rispettive guide sportive, al via ci saranno triatleti paraolimpici, ultra runner (corridori di gare oltre i 40km) e rappresentanti di sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi (patrocinatore della manifestazione, insieme al Comune di Bisceglie, CONI Puglia, Fidal Puglia, Bandiera Lilla, Regione Puglia e Federazione Italiana Sport Paraolimpici e Sperimentali). Un evento che metterà in luce questi atleti, la città di Bisceglie e la nostra regione in un connubio di sport, aggregazione ed inclusione sociale davvero unico.

PERCORSO – Partenza: Via Nazario Sauro (altezza Darsena Bisceglie Approdi direzione Via La Spiaggia), Via La Marina (sino ad intersezione con Via Maggiore La Notte, Via Maggiore La Notte, Via Cala Di Fano, Via della Libertà (da intersezione a Via La Spiaggia a incrocio con Via Siciliani), Via Vito Siciliani, Largo Salsello, Panoramica Umberto Paternostro, Via Ponte Lama (fino ad intersezione Via Di Molfetta), Via Luigi Di Molfetta (fino ad intersezione Viale La Testa), Viale La Testa, Panoramica Umberto Paternostro, Largo Salsello, Via Vito Siciliani, Via Della Libertà, Via La Spiaggia, Via Nazario Sauro (ARRIVO).