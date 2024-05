Tutto pronto per l’edizione numero 20 della “Neanderthal Cup”

È scattato ufficialmente il conto alla rovescia verso l’edizione numero 20 della “Neanderthal Cup”, l’ormai classico appuntamento di cross country olimpico in programma domenica 12 maggio nello scenario della zona antistante le Grotte di Santa Croce.

Affidata allo staff organizzativo della Polisportiva Cavallaro diretto da Sabino Piccolo, la competizione sarà valida come 8° prova del circuito “Challenge XCO Puglia” è valida per l’assegnazione di punti Top Class. Sono 170 gli iscritti, provenienti da tutte le regioni del Centro-Sud e distribuiti nelle diverse fasce: Esordienti, Allievi, Juniores, Elite e categorie Amatori maschili e femminili. La prima partenza è fissata per le ore 9,30.

Il tracciato su cui si svilupperà la XX edizione della “Neanderthal Cup” misurerà quasi 5 chilometri e, come di consueto, presenta un coefficiente tecnico di difficoltà elevato: gli atleti dovranno infatti affrontare le due tradizionali discese ripide ed impegnative collocate sullo spettacolare sfondo della lama di Santa Croce, nonché i diversi tratti singletrack che si snodano lungo i terrazzamenti sia in salita sia in discesa. Non mancheranno gli ostacoli artificiali, un salto all’ingresso della stessa lama e alcuni tronchi da superare, posizionati in discesa. Come da tradizione, l’arrivo e l’intera zona logistica saranno posizionate all’interno dell’azienda agricola Cassanelli.