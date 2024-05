Diaz, obiettivo rimonta con il Castellana nel ritorno playoff di B

Ribaltare il 6-1 maturato all’andata per continuare a sognare. E’ questo l’obiettivo della Diaz che sabato 11 maggio, alle ore 16.00, affronterà al “Pala Dolmen” il Castellana calcio a 5 nel match di ritorno del secondo turno dei playoff.

Un compito arduo ma non impossibile per i ragazzi di Di Chiano i quali dovranno segnare minimo cinque gol in più rispetto alla compagine barese per poter portare la sfida ai supplementari. Difatti, nel caso di parità di reti realizzate nelle due gare, gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, qualora anche al termine di questi le Società fossero in parità, passerà il turno la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare (nel caso di specie la Diaz).

Si tratta del quinto incontro tra campionato, Coppa e playoff tra le due contendenti con il bilancio che pende a favore della squadra biscegliese la quale ha ottenuto due affermazioni (6-2 in campionato e 4-2 nel primo turno di Coppa). A ciò si aggiunge un pareggio per 2-2 ed una vittoria ospite.

Chi ne uscirà vincitore affronterà la vincente del derby di Soverato (Catanzaro) tra Soverato Futsal e Blingink Soverato con i primi che si sono aggiudicati il match d’andata per 3-2.