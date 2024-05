Virtus Bisceglie, tutto pronto per la finale playoff

Tempo di finale per la Virtus Bisceglie che, superato l’ostacolo Ideale Bari, si sta preparando meticolosamente per l’atto conclusivo dei playoff di Prima Categoria con l’Audace Barletta in programma al “Manzi Chiapulin” domenica 12 maggio alle ore 16.30.

Una sfida tutta da vivere considerando che si affrontano la seconda e terza forza del girone A i quali hanno chiuso rispettivamente con 56 e 54 punti all’attivo. Una sfida aperta ad ogni risultato dove non dovrebbero mancare le reti visto che le due compagini hanno siglato in totale 130 gol (67 la Virtus, 63 l’Audace).

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, nel caso in cui il risultato non dovesse cambiare, verrà considerata vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

Si tratta del quinto incontro tra le due compagini con il bilancio favorevole ai barlettani i quali hanno ottenuto due successi (1-0 in campionato al “Di Liddo” e 3-0 nel ritorno di Coppa). A questi si aggiungono due pareggi entrambi per 1-1.

Foto: Cristina Pellegrini