Ludobike,domenica ricca di soddisfazioni

Ottimi riscontri per la Ludobike impegnata nel terzo Gran Prix scuola di ciclismo Rocco Catucci che si è disputato domenica 10 settembre all’Oasi Lipu Gravina di Laterza (TA). Tra i Giovanissimi, i bikers biscegliesi, hanno raggiunto posizioni di rilievo in quasi tutte le categorie conquistando il premio di prima società classificata e 5 maglie di leader.

Grande soddisfazione per il team Ludobike come si evince dalle parole del Presidente Piero Loconsolo: “Abbiamo creato un efficiente gruppo di lavoro, consentendoci di svolgere le attività sportive in modo sereno, costante e soprattutto divertente. Un aspetto altamente determinante in queste categorie sia per bambini che per le famiglie e come sempre ci impegniamo affinché tutto questo non manchi. Invitiamo tutti- conclude il massimo dirigente del sodalizio biscegliese- anche chi non è tesserato nella nostra associazione o immagina di essere incline allo sport, a partecipare all’evento conclusivo di “Bisceglie, Bici e Musica” che si terrà Lunedì 18 Settembre nella zona 167.”

Foto: Ufficio stampa Ludobike