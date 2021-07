Lo spagnolo Gonzalez approda alla Diaz, “Idee chiare sul progetto”

Prosegue in maniera accurata la costruzione della nuova Diaz, targata 2021/22. In tale ottica il club ufficializza l’acquisto di Ixemad Gonzalez Cabrera.

Laterale spagnolo nativo di Santa Cruz de Tenerife, classe ’98, Gonzalez è senza ombra di dubbio un talento che con il passare degli anni ha fatto grande progressi nella sua carriera. Il neo acquisto della Diaz ha mosso i primi passi nel futsal vestendo dal 2016 al 2018 la maglia del Tenerife Iberia Toscal (2^ Divisione spagnola), poi nella stagione 2018/19 l’approdo in Italia con il Real Team Matera (serie B). Un’annata positiva che ha permesso a Gonzalez di approdare nel campionato polacco in serie A, prima nelle fila dell’Acana Orzel e nella passata stagione con il Piast Gliwice. Adesso il ritorno nel bel Paese e la prima esperienza in terra pugliese, “Mi ha colpito l’approccio che la dirigenza della Diaz ha avuto con il mio procuratore e con me. Idee chiare sul progetto che hanno in mente e che mi sono piaciute tantissimo da subito”. Dopo Matera adesso Bisceglie, cosa si aspetta Gonzalez è presto detto, “Mi aspetto tantissimo dall’avventura che sto per cominciare. Darò, come sempre, il 100% per aiutare la squadra a fare il meglio possibile e raggiungere gli obiettivi che il club vuole raggiungere”. Serie B campionato sempre complicato e pieno di insidie, ma lo spagnolo si presenta con il giusto approccio, “Dobbiamo puntare in alto – conclude – il club sta costruendo una squadra interessante con giocatori di valore. Tutti insieme vogliamo lo stesso obiettivo, quello di arrivare più in alto possibile”.