Lions Bisceglie beffati in casa da Fabriano / CLASSIFICA

Terza sconfitta consecutiva, dopo tre giornate del campionato di Serie B, per i Lions Bisceglie che nel turno infrasettimanale andato in scena ieri sera hanno subito un beffardo 97-99 da Fabriano.

Novità nel quintetto d’apertura nerazzurro con il debutto di Janko Cepic. Ritmi serrati e percentuali altissime hanno caratterizzato il confronto fin dalla palla a due: Bisceglie ha segnato 30 punti nel primo quarto toccando il +8 grazie a un solido Touré mentre gli ospiti, nella seconda frazione, non sono sembrati reggere il passo dei biscegliesi, capaci di arrivare anche sul +12 (55-43) prima di una serie di giocate d’alta classe di Stanic: 61-54 all’intervallo lungo.

Fabriano ha alzato l’asticella al rientro dagli spogliatoi, sfoderando un terzo quarto da 25 punti realizzati e riportandosi subito in scia, fino a raggiungere la parità a quota 79 dopo aver accusato otto lunghezze di ritardo sul 74-66 (due triple consecutive di Chiti). I padroni di casa hanno allungato ancora sul +9, sospinti da un sontuoso Dip (89-80) e l’uscita per raggiunto limite di falli del pivot Bedin è parso un altro segnale favorevole al collettivo biscegliese, che sul +8 (90-82) ha smarrito la bussola prestando il fianco al ricongiungimento marchigiano. Un canestro dal perimetro di Stanic ha portato Fabriano sul +1 (91-92) e alla replica immediata di Chessari ha risposto Centanni, fino a quel momento molto limitato dal lavoro difensivo degli avversari. Il successivo attacco senza esito dei Lions ha preceduto il prezioso appoggio al vetro di Giombini per il 94-97 (-26”). Tripla di Chiti sul ferro e fallo sistematico ai danni di Stanic, che ha mandato a bersaglio entrambi i liberi (94-99). La prodezza di Saladini dalla lunghissima distanza ha riacceso le speranze pugliesi e la palla persa da Stanic sulla ricezione dalla rimessa ha lasciato alla formazione di casa 6 secondi per andare al tiro. L’entrata di Saladini è stata stoppata da Gnecchi e con un 1 secondo e due decimi ancora sul cronometro i ragazzi di coach Fabbri hanno costruito un tiro dall’angolo per Chessari che però non è finite in fondo alla retina. Lions ultmini in classifica a quota zero in compagnia di Ozzano.

Una beffa alla quale occorrerà reagire già a partire da domenica, nella gara casalinga contro l’Andrea Costa Imola.

LIONS BISCEGLIE-FABRIANO 97-99

Lions Bisceglie: Saladini 9, Chiti 19, Tourè 12, Cepic 7, Dip 20, Ouandie 12, Chessari 12, Maralossou 4, Ragusa 2. N.e.: Turin, Santoro, Guadagno. All.: Fabbri.

Fabriano: Stanic 25, Centanni 15, Gnecchi 13, Granic 23, Bedin 9, Giombini 10, Bandini 4, Rapini, Rapetti. N.e.: Negri. All.: Grandi.

Arbitri: Agnese di Barano d’Ischia (Napoli) e Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Parziali: 30-25, 61-54, 80-79.

Note: uscito per cinque falli Bedin. Tiri da due: Bisceglie 23/41, Fabriano 25/38. Tiri da tre: Bisceglie 11/35, Fabriano 10/21. Tiri liberi: Bisceglie 18/22, Fabriano 19/23. Rimbalzi: Bisceglie 34, Fabriano 37. Assist: Bisceglie 24, Fabriano 17.