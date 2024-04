La Virtus vince 5-1 e va in semifinale / CLASSIFICA

La Virtus vince 5-1 in casa, al Di Liddo, contro il Real San Giovanni e si aggiudica l’accesso alle semifinali dei play-off di Prima Categoria; quando in gara secca, domenica 5 maggio, davanti alle mura amiche, affronterà l’Ideale Bari, con la speranza di giocarsi poi tutto contro l’Audace Barletta.

I biancazzurri entrano in campo motivati, vogliosi della terza piazza, e non si fanno pregare; sbloccando subito il match già al quarto minuto, con Papagni, autore anche del raddoppio al 10’. Padroni di casa che calano il tris con Trawaly al 12’, che sigla anche la sua doppietta personale al 36’; confermando l’assoluta salute dell’attacco biscegliese, migliore dell’intero Girone A. Cassano segna il gol della bandiera per gli ospiti al 44’, ma il match si conclude sul 5-1; dopo che Papagni, autore di 13 gol in campionato, ha segnato il suo terzo gol, portandosi a casa il pallone.

La Virtus vince e si aggiudica il terzo posto in graduatoria, avendo ancora delle chance di promozione nella griglia dei play-off, dove dovrebbe battere Ideale Bari e Audace Barletta per poter finalmente festeggiare.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA