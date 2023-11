La Diaz mette la sesta, Futbol Cinco e Nettuno ancora sconfitti / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta a 17” dal termine. E’ questo il bilancio delle gare di Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 18 novembre.

La Diaz conquista il sesto successo in altrettante gare di campionato battendo al “Pala Lagravinese” di Sammichele il Castellana calcio a 5 per 6-2. Le reti biancorosse portano la firma di Garcia Rubio (doppietta), Sellak, Amato, Mongelli e Todisco. Biscegliesi che si portano a quota 18 punti in classifica mantenendo un vantaggio di 5 lunghezze sulle dirette inseguitrici (Senise e Casali del Manco Futsal). Sabato prossimo, Pedone e compagni ospiteranno al “Pala Dolmen” il Città di Potenza, quarta forza del girone e battuta per 8-4 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Nuova sconfitta in extremis per il Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” cede per 4-3 contro la capolista Aradeo nel turno numero 11 del massimo torneo regionale. Nerazzurri avanti per 2-0 grazie ai sigilli di L’Erario e De Cillis. Nella ripresa, gli ospiti pareggiano i conti con Nefari. Quando mancano 2′ al termine Tritto sigla la rete del provvisorio 3-2. Successivamente arriva il pareggio dell’Aradeo ancora con Nefari il quale sarà l’autore della quarta rete a 17” dal suono della sirena. Il Futbol Cinco rimane all’ultimo posto con 3 punti in graduatoria. Sabato prossimo trasferta al “Pala Pinto” di Mola ospite del Just vittorioso per 7-4 sul Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Nuova sconfitta, la quinta stagionale, per il Nettuno Bisceglie che perde 5-4 al PalaDisfida di Barletta contro l’Eraclio in occasione del sesto turno del campionato di Serie C2. Le reti di Cangelli, Papagni, Montarone e Valente servono solo a rendere meno amara la sconfitta che relega la compagine del patron Tonio Papagni all’ultimo posto in compagnia della Soccer Altamura.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2