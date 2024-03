La Diaz cade a Latiano, Futbol Cinco cala il pokerissimo / RISULTATI E CLASSIFICA

Turno agrodolce per Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 16 marzo.

I biancorossi di Di Chiano vengono battuti per 6-5 dal Football Latiano in occasione del ventesimo incontro del campionato serie B girone G. Le reti biscegliesi portano la firma di Mongelli e Garcia Rubio, autori di una doppietta a testa e Pedone. Per i padroni di casa invece, poker di Baldassarre a cui si aggiungono gli acuti di Penacorveira e Costantini. La Diaz rimane sempre a quota 43 punti e scende al secondo posto a tre lunghezze dal Città di Acri vittorioso per 6-3 sul Castellana. Il campionato andrà temporaneamente in archivio e si riprenderà il 6 Aprile con la Diaz che ospiterà al “Pala Dolmen” il Bernalda Futsal.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pronto riscatto del Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai” supera per 5-1 il Just Mola nel venticinquesimo turno del massimo torneo regionale grazie alla doppietta di De Cillis ed alle marcature di D’Elia, Tritto e Di Tullio. Per la squadra ospite gol di Ventrella. I nerazzurri salgono a 29 lunghezze e sono certi della disputa dei playout in programma il 6 Aprile. Per quanto riguarda la regular season, sabato prossimo, 23 marzo trasferta a Ruvo per affrontare i padroni del Byre Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Felice Nichilo