Impegno complesso per Star Volley sul campo dell’Oplonti Vesuvio

Nuovo impegno dall’alto coefficiente di difficoltà per la Star Volley Bisceglie che, domani pomeriggio alle ore 17.30, è impegnata sull’ostico campo di Torre Annunziata ospite dell’Oplonti Vesuvio nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B2.

Una supersfida attende dunque le nerofucsia, al cospetto della più immediata inseguitrice in classifica. Dopo la vittoria di settimana scorsa sull’Altamura nello scontro diretto, infatti, capitan Haliti e compagne hanno aumentato il proprio vantaggio in graduatoria e le campane, approfittando della sconfitta delle baresi, si sono insediate sul secondo gradino del podio del campionato. La partita rappresenta l’occasione per chiudere virtualmente i giochi per il primato nel torneo considerando che, in caso di successo, le biscegliesi potrebbero toccare il +15 sulle dirette concorrenti a sette giornate dal termine della stagione regolare realizzando il primo obiettivo stagionale. Un primo posto mai stato realmente in discussione per la bravura e la determinazione delle ragazze di coach Giunta apparse irraggiungibili fin dalle prime battute del campionato come emerso anche nella sfida d’andata disputata al PalaDolmen lo scorso 11 novembre e conclusasi con un netto 3-0 in favore delle biscegliesi. Il big match con l’Oplonti Vesuvio però può anche essere utilizzato dalle nerofucsia per preparare al meglio il sempre più imminente appuntamento con le Final Four di Coppa Italia, previste a fine mese, il 29 e 30 marzo, a Campobasso.

L’incontro tra Oplonti Vesuvio e Star Volley Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Nicola Magnino ed Azzurra Bordoni. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)